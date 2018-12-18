الأمم المتحدة تعقد اجتماعا بالفيديو بين الأطراف اليمنية بشأن الهدنة

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 08:51 م

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في صورة من أرشيف رويترز.

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية ستعقد اجتماعا بين الأطراف اليمنية المتحاربة يوم الأربعاء عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة وثلاثة موانئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وأضاف دوجاريك أن هذا سيكون الاجتماع الأول للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات.

وقال للصحفيين "ستضم ممثلين عسكريين وأمنيين من الطرفين".

واتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية يوم الخميس على وقف القتال في الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد. وبدأ تطبيق الهدنة يوم الثلاثاء.

وقال دوجاريك "السحب المتبادل والكامل لكل القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى سيكتمل على أقصى تقدير خلال 21 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وسوف يقود اللجنة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت الذي سيغادر نيويورك هذا الأسبوع ليتوجه إلى اليمن برفقة فريق.

ويدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف اطلاق النار وإعادة نشر القوات.

وقال دبلوماسيون إن من المرجح التصويت عليه هذا الأسبوع.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك