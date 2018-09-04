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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 09:29 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:29

دخان يتصاعد اثر سقوط صاروخ على مخيم للنازحين خلال اشتباكات بين الفصائل المتنافسة في طرابلس يوم 2 سبتمبر ايلول 2018. (صورة لرويترز يحظر اعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

طرابلس (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل المسلحة التي تتقاتل منذ أكثر من أسبوع للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، لكن لم يتضح كيف سيتم تنفيذه.

وقتل عشرات الأشخاص في القتال الذي يعصف بطرابلس في ظل صراع الجماعات المسلحة على السلطة والمال في خضم الفوضى المستمرة في البلد المنتج للنفط منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تويتر "جرى التوصل والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم لإنهاء كل العمليات القتالية".

وذكرت الأمم المتحدة أن الاتفاق يقضي بإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس والمغلق منذ يوم الجمعة، عارضة صورا لاجتماع استضافه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لكن لم تقدم تفاصيل على الفور.

ولم يتضح بعد كيف سيجري تنفيذ الاتفاق مع تجاهل المسلحين دعوات لإلقاء أسلحتهم سبق أن وجهتها لهم الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة وتفتقر للسلطة إلى حد بعيد.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة عن سلامة قوله "لا يهدف اجتماع اليوم لحل كل المشاكل الأمنية للمدينة ولكن البدء في وضع الإطار الملائم لحل المشاكل".

وفي علامة على الفوضى، قال موظف إغاثة يوم الثلاثاء إن مئات المهاجرين هربوا من مركز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس مع احتدام المعارك في منطقة قريبة.

وأكدت تصريحات الموظف مقطع مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مئات الأفارقة وهم يسيرون في طابور طويل مبعدين عن مركز الاحتجاز وبعضهم يحمل أكياسا بلاستيكية. ويقع المركز على الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي الذي دمر في معركة بين الفصائل المسلحة المتنافسة عام 2014.

وتمثل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الذين يبغون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، ومعظمهم من مناطق أخرى في القارة السمراء.

وذكر موظف الإغاثة الذي يعمل في منظمة دولية قال إن زهاء 1800 ربما هربوا من المنشأة الواقعة قرب طريق المطار.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز