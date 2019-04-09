هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 04:06 م

غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس يوم السادس من ابريل نيسان 2019. تصوير: هاني عمارة - رويترز.

(رويترز) - قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يوم الثلاثاء إنه سيعمل على عقد مؤتمر وطني كان من المقرر أن يبدأ يوم الأحد وإنه سيفعل ذلك عندما تتوافر الظروف اللازمة لنجاحه.

كانت الأمم المتحدة تعتزم عقد مؤتمر في بلدة غدامس بجنوب غرب ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل نيسان لبحث إجراء انتخابات كمخرج من الصراع الذي تشهده البلاد منذ ثماني سنوات.

وعلى الرغم من أن بيان سلامة لم يقل صراحة إن المؤتمر تأجل فمن غير المرجح على ما يبدو عقده في موعده في ضوء المعركة الجارية بشأن طرابلس.

وقال سلامة في البيان "سأعمل بكل ما أوتيت من قوة على عقد الملتقى الوطني الليبي وبأسرع وقت ممكن".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)

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