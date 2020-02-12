هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 10:04 ص

القائد العسكري الليبي خليفة حفتر خلال لقاء له في البرلمان اليوناني بأثينا يوم 17 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: كوستاس بالتاس-رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت الأمم المتحدة في بيان يوم الأربعاء إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر رفضت منح إذن بالهبوط للرحلات الجوية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان "تأسف الأمم المتحدة في ليبيا لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا".

وأضافت "تكرر هذا الأمر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية".

(تغطية صحفية عمر فهمي وأولف ليسينج - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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