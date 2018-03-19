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امرأة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في عفرين بسوريا يوم الأحد. تصوير: خليل العشاوي - رويترز.

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جنيف (رويترز) - ناشدت الأمم المتحدة يوم الاثنين الدول الأعضاء تقديم المساعدة العاجلة والتمويل لمساعدة السوريين الذين تقطعت بهم السبل في مناطق الحرب قائلة إنهم "متعبون وجائعون ويشعرون بالصدمة والخوف".

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دمشق في بيان "تناشد الأمم المتحدة في سوريا تقديم المساعدة بشكل عاجل للحد من هذا الوضع الكارثي لعشرات الآلاف من الأشخاص من الغوطة الشرقية وعفرين".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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رويترز