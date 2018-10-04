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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 11:47 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 23:47

رئيس جنوب السودان سيلفا كير (في اليمين) وزعيم المتمردين ريك مشار يوقعان اتفاقية لوقف إطار النار في العاصمة السودانية الخرطوم يوم 5 أغسطس آب 2018. تصوير محمد نور الدين عبد الله - رويترز. (reuters_tickers)