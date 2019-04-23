هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 04:48 م

مهاجرون في طرابلس في صورة بتاريخ الرابع من سبتمبر ايلول 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز.

طرابلس (رويترز) - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن تقارير وردت عن إصابة مهاجرين في منشأة احتجاز جنوبي العاصمة الليبية طرابلس بجروح خطيرة في إطلاق نار عشوائي.

ولم تذكر المنظمة مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث الذي قالت إنه وقع في منشأة في ضاحية قصر بن غشير، التي شهدت قتالا بين القوات الموالية للحكومتين المتناحرتين في ليبيا.

وتنقل المنظمة بعض المهاجرين من مراكز الاحتجاز في طرابلس، التي تحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر السيطرة عليها في هجوم بدأته قبل ثلاثة أسابيع.

لكن المنظمة قالت إن أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر، بينهم نساء وأطفال، لا يزالون في مراكز احتجاز هناك.

وتستضيف ليبيا أكثر من 700 ألف شخص فروا من أوطانهم وعبر كثير منهم الصحراء سعيا وراء حلم عبور البحر من أجل حياة أفضل في أوروبا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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