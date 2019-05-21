هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2019 08:03 م

جنيف (رويترز) - قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء إن 380 مدنيا على الاقل اعتقلوا في جنوب سوريا بينما قُتل 11 مدنيا كانوا يعملون في المجالس المحلية ومقاتلون سابقون أو تعرضوا لهجمات هناك منذ استعادة الحكومة للمنطقة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هذه الحوادث وقعت في محافظة درعا حيث بدأت الاحتجاجات السلمية على حكم أسرة الأسد المستمر منذ 40 عاما في عام 2011 وتصدت الحكومة لها بقوة قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف المكتب في تقرير أن الحالات الإحدى عشر شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات وشروع في القتل، لكنه ليس في وضع يسمح لا بالتعرف على أي من الجناة لأن ليس له وجود في سوريا التي تعيش في حالة حرب منذ عام 2011.

وقال التقرير إن الحوادث، التي وصفها بأنها "على الأرجح أعمال انتقامية ارتكبتها أطراف النزاع"، وقعت على الرغم من محاولات المصالحة بين المتحاربين السابقين.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات السورية للتعليق.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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