هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 10:39 ص

جنيف (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن أكثر من 62 ألفا نزحوا بسبب القتال حول آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا تدفقوا على مخيم الهول في سوريا وإن 5200 وصلوا في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس آذار ومن المتوقع توافد المزيد.

وأضاف تقرير للمنظمة الدولية أن "مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حاليا 62 ألف فرد. أكثر من 90 في المئة من الوافدين الجدد من النساء والأطفال. يمثل الأطفال الأغلبية العظمى، 23 في المئة دون الثانية عشرة من العمر و12 في المئة دون سن الخامسة".

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير‭ ‬سها جادو)

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