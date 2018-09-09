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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 06:50 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:50

تصاعد الدخان بسبب الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس يوم 28 أغسطس آب 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز. (reuters_tickers)