الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة توافق على "تثبيت" وقف إطلاق النار في طرابلس
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تصاعد الدخان بسبب الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس يوم 28 أغسطس آب 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز.(reuters_tickers)
طرابلس (رويترز) - قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الأحد إن الجماعات المسلحة التي تتقاتل للسيطرة على العاصمة طرابلس وافقت على إنشاء آلية "لتثبيت" وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إلى في الآونة الأخيرة.
كانت الأمم المتحدة قد أقنعت عدة جماعات يوم الثلاثاء على وقف الاقتتال الذي أودى بحياة العشرات في طرابلس وهي واحدة من مناطق كثيرة تعمها الاضطرابات في ليبيا.
وقالت البعثة في حسابها على تويتر "تحت رعاية الممثل الخاص غسان سلامة اتفقت الأطراف اليوم على تجميد حركة القوات واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية وإحلال قوات نظامية".
ولم تقدم البعثة تفاصيل.
(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز