الأمم المتحدة (رويترز) - قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن جماعة الحوثي اليمنية تنوي سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية بالبلاد خلال أربعة أيام اعتبارا من يوم السبت.
وأبرمت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران اتفاقا مبدئيا في ديسمبر كانون الأول مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لسحب قواتها من الحديدة بحلول السابع من يناير كانون الثاني وذلك وفقا لهدنة تهدف لتفادي هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستعرة منذ أربعة أعوام.
والحديدة شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة.
وقال اللفتنانت جنرال مايكل لوليزجارد الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق إن الحوثيين ينوون بدء الانسحاب يوم السبت من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)