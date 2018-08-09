الأمم المتحدة: روسيا وإيران حريصتان على تجنب إراقة الدماء في إدلب السورية
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يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. تصوير: بيير ألبوي - رويترز.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلاند إن روسيا وتركيا وإيران أبلغوا اجتماعا لقوة مهام الشؤون الإنسانية في سوريا يوم الخميس أنهم سيبذلون ما في وسعهم لتفادي معركة من شأنها تهديد ملايين المدنيين في محافظة إدلب السورية.
وقدر إيجلاند عدد السكان في المحافظة الواقعة في شمال سوريا بنحو أربعة ملايين أو أكثر وأبدى أمله في أن يتوصل المبعوثون الدبلوماسيون والعسكريون إلى اتفاق لتجنب "إراقة الدماء". لكنه قال إن الأمم المتحدة تجري تحضيرات للمعركة المحتملة وستطلب من تركيا إبقاء حدودها مفتوحة للسماح للمدنيين بالفرار إذا تطلب الأمر.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز