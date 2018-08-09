محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 12:37 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:37

يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. تصوير: بيير ألبوي - رويترز. (reuters_tickers)