الأمم المتحدة: روسيا وتركيا لا تزالان تعملان على اتفاق إدلب لكن يحدوهما التفاؤل
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مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند يتحدث خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. تصوير: بيير ألبوي - رويترز.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - أبلغت روسيا وتركيا اجتماعا أسبوعيا لقوة العمل الإنسانية بسوريا التابعة للأمم المتحدة في جنيف يوم الخميس أنهما لا تزالان تعملان على تفاصيل خطتهما لتلافي هجوم كبير في محافظة إدلب السورية لكن يحدوهما التفاؤل.
وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند للصحفيين "دعونا روسيا وتركيا لتفسرا لنا فحوى الاتفاق والرسالة الأساسية التي وصلتنا هي ‘نحن متفائلون للغاية بقدرتنا على تحقيق الأمر لتفادي سفك الدماء والحرب الكبرى‘".
وأضاف "نأمل أن تتجنب مناطق كثيرة الحرب لكن قد يندلع مزيد من القتال بين جماعات المعارضة المسلحة".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير نادي الجويلي)
رويترز