هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 12:03 م

جنيف (رويترز) - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن السلطات في شرق ليبيا طردت 1400 مهاجر ولاجئ هذا العام في انتهاك للقانون الدولي.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "الأرقام المتاحة لدي منذ بداية العام.. 1400 مهاجر ولاجئ، وفي هذا الشهر وحده كانت هناك مجموعة من 160 مهاجرا سودانيا".

وأضاف "مثل هذه الممارسات تخالف التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي" مستخدما مصطلحا قانونيا يشير لإعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى بلد قد يواجهون اضطهادا فيه.

وقال إنه تم ترحيلهم إلى السودان والنيجر وتشاد والصومال ودون الحصول على مساعدة قانونية أو خدمات لازمة أخرى لضمان حمايتهم.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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