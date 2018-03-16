الأمم المتحدة: عشرات الآلاف شردوا في عفرين ونحو 16 ألفا غادروا الغوطة بسوريا
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أشخاص يحملون متعلقاتهم في شمال عفرين في صورة بتاريخ 15 مارس اذار 2018. تصوير: خليل عشاوي - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت الأمم المتحدة إن ما يتراوح بين 12 و16 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية في الأيام القليلة الماضية بينما وردت تقارير عن أن المعارك في منطقة عفرين الشمالية تسببت في نزوح أكثر من 48 ألفا.
وقالت ليندا توم وهي متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا "اليوم وردت تقارير عن أن المئات في الغوطة الشرقية يواصلون الرحيل".
ويهرب آلاف الأشخاص من المنطقتين المحاصرتين قرب دمشق وفي شمال غرب سوريا مع دخول المعركتين في الحرب المتعددة الأطراف مراحل حاسمة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز