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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 06:03 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:03

أشخاص يحملون متعلقاتهم في شمال عفرين في صورة بتاريخ 15 مارس اذار 2018. تصوير: خليل عشاوي - رويترز. (reuters_tickers)