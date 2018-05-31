الأمم المتحدة: قتال غير مسبوق في مدينة درنة الليبية
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
جنيف (رويترز) - قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير يوم الخميس إن القتال في مدينة درنة الليبية وصل مستويات غير مسبوقة بغارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض.
وأضاف المكتب أن هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعة بالكامل عن 125 ألفا تقريبا من سكان درنة التي يحاصرها الجيش الوطني الليبي منذ يوليو تموز 2017.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز