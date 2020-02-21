هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 08:26 م

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة يتحدث في جنيف يوم السادس من فبراير شباط 2020. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

جنيف (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لرويترز يوم الجمعة إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين تسير في "الاتجاه الصحيح" وإنه "يواجه عقبات" تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي.

وأضاف سلامة في مقابلة خلال استراحة من المحادثات العسكرية في جنيف والتي استؤنفت بعدما انسحبت منها الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن قصفت القوات المنافسة ميناء العاصمة.

وقال سلامة "المسألة ليست أن طرفا عاد. المسألة أن طرفا عاد بنية المضي قدما، وهذا أمر مختلف... هل نمضي في الاتجاه الصحيح؟ قناعتي أننا كذلك".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لصد هجوم الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد والمدعوم من الإمارات ومصر.

وقال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لوكالة الإعلام الروسية للأنباء في وقت سابق إن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق الوطني.

ولدى سؤال سلامة عن شروط حفتر وعما إذا كان الطرف الآخر مستعد لقبول هذه المطالب، قال "أعتقد أن هذه المطالب معقولة وأعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضا. السؤال الآن هو متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض".

وقال سلامة إنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في جنيف يوم الأربعاء المقبل لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة.

وقال سلامة "نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. نحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا".

وأضاف "نحاول أيضا... المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين".

وأوضح سلامة أنه لا يزال يجري محادثات مكوكية في جلسات منفصلة مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني بدلا من اجتماعهما سويا.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيكون في جنيف يوم الاثنين ويتابع المفاوضات عن كثب. وسيكون رئيس الوزراء الليبي فائز السراج المدعوم من الأمم المتحدة في المدينة أيضا يوم الاثنين.

وقال سلامة "نحن بالتأكيد حازمون في عزمنا على إطلاق العملية السياسية بالطريقة التي أطلقنا بها (المحادثات) الاقتصادية والعسكرية".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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