هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 12:23 م

حفرة ناجمة عن قصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس يوم الاثنين. تصوير: هاني عمارة - رويترز

طرابلس/جنيف (رويترز) - ذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أن المنشآت الصحية قرب العاصمة الليبية طرابلس أعلنت عن مقتل 47 وإصابة 181 خلال الأيام الماضية مع سعي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لانتزاع السيطرة على العاصمة من الحكومة المعترف بها دوليا.

وحذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أن تجدد الصراع في الدولة المنقسمة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 يهدد أيضا باستنزاف الإمدادات الطبية.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاساريفيتش في إفادة صحيفة بجنيف إن معظم القتلى من المقاتلين فيما يبدو غير أن من بينهم بعض المدنيين ومنهم طبيبان. وعدد القتلى الذي أوردته المنظمة هو أعلى من أي رقم قدمه الجانبان حتى الآن.

وانتزع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وهو ضابط سابق في جيش القذافي، السيطرة على جنوب ليبيا هذا العام قبل أن يتوجه الشهر الحالي إلى العاصمة الساحلية التي يتمركز عند طرفها الجنوبي.

ونفذت طائرة حربية ضربة جوية على المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس أمس الاثنين. وإلى جانب الضحايا يتصاعد عدد النازحين الذي بلغ نحو 3400 في آخر إحصاء للأمم المتحدة.

ويهدد الصراع بعرقلة إمدادات النفط ويزيد من وتيرة الهجرة إلى أوروبا ويبدد الآمال في انتخابات تنهي التنافس بين إدارتين موازيتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

وعبر مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء احتمال استخدام المدنيين دروعا بشرية أو تجنيدهم قسرا للقتال.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه "شعب ليبيا محاصر منذ فترة طويلة بين أطراف متحاربة عديدة، ويعاني بعض من أضعف الفئات من بعض من أشد الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية".

وأضافت "أناشد كل الأطراف التوحد لتجنب مزيد من العنف وإراقة الدماء اللذين لا معنى لهما".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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