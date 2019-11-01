هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 06:24 م

مواطنون يعبرون طريقا تغمره مياه الفيضانات في مقديشو يوم 21 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: فيصل عمر - رويترز

نيروبي/مقديشو (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن أمطارا غزيرة أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل وشردت أكثر من 270 ألفا في الصومال كما دمرت بنية تحتية بالبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي.

ويقول خبراء إن شرق أفريقيا يشهد موجة أمطار غزيرة وفيضانات دفعت عائلات إلى ترك منازلها.

وقال سكان في بلدة بلدوين في وسط الصومال إن مياه أحد الأنهار فاضت مما أسفر عن وفاة عشرة أشخاص بعدما انقلب قارب خلال محاولة إنقاذ سكان عالقين.

ومن المتوقع أن تتسبب عاصفة استوائية الأسبوع المقبل في تفاقم الوضع.

كما يُتوقع استمرار هطول الأمطار حتى نهاية العام، وتحذر منظمات إغاثة من احتمال ظهور أمراض تنقلها المياه وعمليات نزوح جماعي.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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