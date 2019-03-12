هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 12:34 م

مقاتلون من أنصار الحوثي في صنعاء في صورة بتاريخ 28 فبراير شباط 2019. تصوير: محمد السياغي - رويترز.

دبي (رويترز) - أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 22 مدنيا بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم في ضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في الأسبوع الحالي في شمال اليمن.

وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن نقلا عن مصادر طبية في وقت متأخر الاثنين إن الهجوم الذي وقع في مديرية كشر بمحافظة حجة أسفر عن مقتل عشر نساء و12 طفلا وإصابة 30 شخصا منهم 14 أعمارهم أقل من 18 عاما.

وقالت جراندي في بيان "نقل الكثير من الأطفال المصابين إلى مستشفيات في مديرية عبس وصنعاء للعلاج وقد تكون هناك حاجة لإجلاء عدة أشخاص لإنقاذهم".

وتنتقد جماعات مدافعة عن الحقوق والأمم المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية ويدعمه الغرب لأن ضرباته الجوية كثيرا ما تصيب مدنيين. وينفي التحالف فعل ذلك عمدا.

ولم يرد متحدث باسم التحالف على طلب من رويترز للتعقيب لكن قناة العربية المملوكة لسعوديين قالت إن الحوثيين هم من نفذوا الهجوم.

وشهدت مديرية كشر اشتباكات متفرقة في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تغيير ولاءات قبائل محلية على ما يبدو في الحرب المعقدة. وذكر بيان للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن اشتباكات اندلعت بين الحوثيين وقبائل حجور في نهاية يناير كانون الثاني ثم اشتد القتال في مارس آذار مع بدء الضربات الجوية.

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير هذا الأسبوع أن الحوثيين اتهموا قبائل حجور بقبول أسلحة ودعم من السعودية.

وأودت حرب اليمن بحياة عشرات الآلاف، وشردت أكثر من مليوني شخص، ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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