هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 09:50 ص

أفراد من القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا على مشارف طرابلس في مركبات عسكرية يوم الأربعاء. تصوير: هاني عمارة - رويترز.

طرابلس (رويترز) - قالت الأمم المتحدة إن القتال بين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والقوات الموالية لحكومة طرابلس أسفر عن مقتل 56 شخصا في العاصمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في بيان إن من بين القتلى طبيبين وسائق سيارة إسعاف. ولم تحدد ما إذا كان بقية القتلى من المدنيين أم المقاتلين.

واتخذت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر مواقع لها في الضواحي على بعد حوالي 11 كيلومترا إلى الجنوب من وسط العاصمة صباح يوم الخميس.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك