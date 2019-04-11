طرابلس (رويترز) - قالت الأمم المتحدة إن القتال بين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والقوات الموالية لحكومة طرابلس أسفر عن مقتل 56 شخصا في العاصمة.
وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في بيان إن من بين القتلى طبيبين وسائق سيارة إسعاف. ولم تحدد ما إذا كان بقية القتلى من المدنيين أم المقاتلين.
واتخذت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر مواقع لها في الضواحي على بعد حوالي 11 كيلومترا إلى الجنوب من وسط العاصمة صباح يوم الخميس.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)