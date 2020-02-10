هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 04:17 م

عمان (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن هجوما تشنه الحكومة السورية وتدعمه روسيا في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر كانون الأول بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.

وقال ديفيس سوانسون المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الوضع مأساوي على نحو متزايد قرب الحدود مع تركيا حيث نزح أكثر من 400 ألف شخص إلى هناك بالفعل بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في العام الماضي قبل الحملة الجديدة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير سها جادو)

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