هذا المحتوى تم نشره يوم 17 فبراير, 2020 06:33 م

مجموعة من النازحين السوريين من ريف حلب الغربي يستقلون شاحنة قرب إدلب يوم 11 فبراير شباط 2020. تصوير: خليل عيشاوي-رويترز.

عمّان (رويترز) - قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن نحو 875 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا أمام هجوم القوات الحكومية المدعوم من روسيا على شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة منذ الأول من ديسمبر كانون الأول، منهم 40 ألفا خلال الأيام الأربعة الماضية فقط.وقال ديفيد سوانسون المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا جاء من محافظة حلب بغرب البلاد والتي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.

وأضاف أن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة كانوا أطفالا.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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