هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 09:30 ص

أفراد من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إلى جوار شاحنات عسكرية في بنغازي يوم الأحد. تصوير: عصام عمران الفيتوري - رويترز

جنيف (رويترز) - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير يوم الاثنين إن 2200 شخص نزحوا من ديارهم جراء الاشتباكات الدائرة إلى الجنوب من العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل نيسان، مضيفا أن كثيرا من المدنيين محاصرون ولا يستطيعون الوصول إلى خدمات الطوارئ.

وقال التقرير "النشر السريع المتزايد للقوات يمكن أن يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان". وأضاف أن وكالات الإغاثة على الأرض لديها ما يكفي من الإمدادات الطبية الطارئة لعلاج ما يصل إلى 210 آلاف شخص والتعامل مع 900 حالة إصابة لمدة ثلاثة أشهر.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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