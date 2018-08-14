الأمين العام لحزب الله اللبناني: المقاومة اليوم أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها
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الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يتحدث إلى أنصاره عبر شاشة في بيروت يوم الثلاثاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الثلاثاء إن الجماعة اليوم هي أقوى من أي وقت مضى منذ تأسيسها من حيث أسلحتها ومعداتها وقدراتها وخبراتها.
وأضاف نصر الله في خطاب متلفز أن الجماعة الشيعية المدعومة من إيران ستحتفل "قريبا جدا" بالفوز في سوريا حيث تقاتل إلى جانب الرئيس بشار الأسد.
(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز