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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 08:24 م 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:24

الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يتحدث إلى أنصاره عبر شاشة في بيروت يوم الثلاثاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز. (reuters_tickers)