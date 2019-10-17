هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 09:28 م

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمر صحفي في كوبنهاجن يوم العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز.

الأمم المتحدة (رويترز) - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان يوم الخميس إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يرحب "بأي جهود" لوقف تصعيد الموقف في شمال سوريا وحماية المدنيين وذلك بعدما وافقت تركيا على وقف هجومها بالمنطقة.

وذكر المتحدث فرحان حق في بيان أن "الأمين العام يقر بأنه لا يزال هناك طريق طويل للتوصل لحل فعال للأزمة في سوريا".

ووافقت تركيا يوم الخميس على وقف هجومها في سوريا خمسة أيام للسماح للقوات الكردية بالانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى أنقرة لإقامتها وذلك في اتفاق أشادت به واشنطن ووصفه زعماء أتراك بأنه نصر كامل.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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