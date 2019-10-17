الأمم المتحدة (رويترز) - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان يوم الخميس إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يرحب "بأي جهود" لوقف تصعيد الموقف في شمال سوريا وحماية المدنيين وذلك بعدما وافقت تركيا على وقف هجومها بالمنطقة.

وذكر المتحدث فرحان حق في بيان أن "الأمين العام يقر بأنه لا يزال هناك طريق طويل للتوصل لحل فعال للأزمة في سوريا".

ووافقت تركيا يوم الخميس على وقف هجومها في سوريا خمسة أيام للسماح للقوات الكردية بالانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى أنقرة لإقامتها وذلك في اتفاق أشادت به واشنطن ووصفه زعماء أتراك بأنه نصر كامل.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك