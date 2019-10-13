هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 05:51 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في اسطنبول يوم الاحد. صورة من المكتب الإعلامي للرئاسة محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

أنقرة (رويترز) - نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد صحة تقارير عن هروب سجناء من تنظيم الدولة الإٍسلامية في شمال شرق سوريا نتيجة للعملية التركية هناك، قائلا إنها "تضليل" يهدف إلى استفزاز الغرب.

كانت الإدارة التي يقودها أكراد في شمال سوريا قد قالت يوم الأحد إن 785 أجنبيا من منتسبي التنظيم المتشدد تمكنوا من الفرار من معسكر كانوا محتجزين فيه بعد قصف تركي يوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله إن هذه التقارير كاذبة وتهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة وباقي دول الغرب.

(تغطية صحفية دارين باتلر وتوفان جومروكتشو - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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