هذا المحتوى تم نشره يوم 14 فبراير, 2020 01:35 م

اسطنبول (رويترز) - ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الجمعة أنه تم إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الحكومة السورية في منطقة ريفية غربي حلب في إدلب السورية التي شهدت تصاعدا في العنف ونزوحا في الأسابيع الماضية.

وأرسل الجيش التركي تعزيزات إضافية من الأسلحة والقوات إلى إدلب الواقعة على الحدود الجنوبية لتركيا من أجل التصدي لهجوم تنفذه قوات الحكومة السورية لاستعادة آخر معقل رئيسي خاضع لقوات المعارضة في البلاد بعد نحو تسعة أعوام من بدء الحرب.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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