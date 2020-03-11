هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2020 09:35 ص

أنقرة (رويترز) - نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله يوم الأربعاء إن المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بسوريا "إيجابية وبناءة".

واتفقت أنقرة وموسكو الأسبوع الماضي على وقف إطلاق النار لوقف اشتباكات متصاعدة في إدلب. ووصل وفد روسي إلى أنقرة يوم الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن تفاصيل الاتفاق، وقال أكار إن الطرفين يعملان على الإعداد لتسيير دوريات مشتركة على طريق إم4 السريع الرئيسي المتوقع أن يبدأ يوم 15 مارس آذار.

(تغطية صحفية طوان جمركجي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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