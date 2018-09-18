الأناضول: تركيا ستنسق الأنشطة العسكرية في إدلب مع روسيا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 03:07 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:07

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مدينة إزمير بتركيا يوم العاشر من مايو أيار 2018. تصوير: عثمان أورسال - رويترز. (reuters_tickers)