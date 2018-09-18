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وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مدينة إزمير بتركيا يوم العاشر من مايو أيار 2018. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.

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اسطنبول (رويترز) - نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الثلاثاء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن بلاده ستواصل أنشطتها العسكرية في إدلب السورية بالتنسيق مع روسيا كما كانت تفعل حتى هذه اللحظة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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رويترز