الأناضول: وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران سيبحثون في نيويورك الوضع بسوريا
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وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في موسكو يوم 24 اغسطس اب 2018. تصوير: مكسيم شيميتوف - رويترز.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - نقلت وكالة الأناضول التركية يوم الجمعة عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إنه سيجتمع في نيويورك مع نظيريه الروسي والإيراني لبحث الوضع في سوريا.
ومن المتوقع أن يكون جاويش أوغلو ضمن الوفد المرافق للرئيس رجب طيب أردوغان خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز