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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 03:10 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:10

وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في موسكو يوم 24 اغسطس اب 2018. تصوير: مكسيم شيميتوف - رويترز. (reuters_tickers)