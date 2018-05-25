الأوقاف: 200 ألف أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
فلسطينيون عند نقطة تفتيش في طريقهم لتأدية صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى في بيت لحم بالضفة الغربية يوم الجمعة. تصوير: موسى قواسمة - رويترز(reuters_tickers)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت المديرية العامة للأوقاف في القدس أن 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.
وأظهرت لقطات مصورة عشرات الآلاف من المصلين في ساحات المسجد الذي وصل إليه المصلون من كافة محافظات الضفة الغربية بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.
وتحدث الشيخ يوسف أبو سنينة خطيب المسجد الأقصى خلال خطبة الجمعة عن الأوضاع التي تعيشها المدينة المقدسة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص.
وأعلنت إسرائيل عن تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من أجل دخول المدينة المقدسة في شهر رمضان. وسمحت للنساء من كافة الأعمار بدخول مدينة القدس، بينما سمحت لمن هم فوق الأربعين عاما فقط من الرجال بالدخول أيام الجمعة وحسب.
ويحتاج الفلسطينيون في الأوقات العادية تصاريح خاصة من إسرائيل لدخول المدينة المقدسة التي أقامت جدارا حولها وجعلت الدخول إليها عبر بوابات حديدية ضخمة.
وقدرت مديرية الأوقاف عدد المصلين في الجمعة الأولى من رمضان بنحو 120 ألف مصل.
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز