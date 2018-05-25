الأوقاف: 200 ألف أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 02:36 م 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:36

فلسطينيون عند نقطة تفتيش في طريقهم لتأدية صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى في بيت لحم بالضفة الغربية يوم الجمعة. تصوير: موسى قواسمة - رويترز (reuters_tickers)