الأوقاف: 250 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى

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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 01:17 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 13:17

امرأة تؤدي صلاة الجمعة في مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس يوم 25 مايو أيار 2018. تصوير: عمار عوض - رويترز. (reuters_tickers)