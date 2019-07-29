هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2019 10:22 ص

بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم 29 يناير كانون الثاني 2019. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الاثنين إنها حصلت على 50 مليون دولار منحة من الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيير كرينبول المفوض العام للأونروا في بيان "في وقت نعاني فيه من ضغوط شديدة على الوكالة، فإن السخاء الهائل لدولة الإمارات العربية المتحدة يرسل رسالة واضحة مفادها أن لاجئي فلسطين ليسوا وحدهم.

"فبالإضافة إلى التبرعات المالية الحاسمة، فإنه أيضا عرض للتضامن من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر أشعر بالامتنان العميق حياله".

وذكر بيان (الأونروا) أن "الدعم المالي الاستثنائي سيذهب بعيدا في مساعدة الأونروا على المحافظة على برامجها لعام 2019 كما هو مخطط له، وتحديدا في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وجميعها حيوية من أجل حياة وكرامة لاجئي فلسطين وركيزة في سبيل إحساسهم بالاستقرار".

وأضاف البيان أنه سبق لدولة الإمارات أن قدمت في العام 2018 مبلغ 50 مليون دولار عمل "على تمكين الوكالة من فتح مدارسها البالغ عددها 708 مدارس للعام الدراسي 2018-2019، وجعل من الإمارات سادس أكبر مانح في ذلك العام".

كانت الولايات المتحدة أوقفت في عام 2018 كل التمويل الذي كانت تقدمه للأونروا وقدره 365 مليون دولار سنويا.

وعملت بعض الدول العربية ومنها السعودية وقطر والكويت والإمارات على تعويض جزء من هذا المبلغ لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

(تغطية للنشرة العربية من رام الله علي صوافطة - تحرير نادية الجويلي)

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