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فلسطينيان يمران بجوار مدرسة تديرها الأونروا في نابلس بالضفة الغربية في صورة بتاريخ 13 أغسطس اب 2018. تصوير: عابد عمر قصيني - رويترز.

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واشنطن (رويترز) - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن قرار الولايات المتحدة يوم الجمعة وقف التمويل مخيب للآمال ومثير للدهشة ورفضت الإصرار الأمريكي على أن برامجها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وقال كريس جانيس المتحدث باسم الأونروا في سلسلة تغريدات على تويتر "نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها ‘معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه‘".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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رويترز