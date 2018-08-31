الأونروا تعبر عن الأسف والدهشة لقرار أمريكا وقف التمويل

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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 12:35 ص 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:35

فلسطينيان يمران بجوار مدرسة تديرها الأونروا في نابلس بالضفة الغربية في صورة بتاريخ 13 أغسطس اب 2018. تصوير: عابد عمر قصيني - رويترز. (reuters_tickers)