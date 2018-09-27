هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 10:51 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:51

شعار الأونروا على مقرها في مدينة غزة - صورة من أرشيف رويترز.

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) - تلقت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مساهمات بنحو 118 مليون دولار يوم الخميس لتقلص بذلك العجز في ميزانيتها لهذا العام إلى 68 مليون دولار في مسعى لتعويض نقص التمويل الناجم عن قطع التمويل الأمريكي.

وقال بيير كراهينبول المفوض العام لأونروا إن هذه التعهدات تمت في اجتماع عقد على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم بالأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أن أكبر المساهمات التي أعلنت يوم الخميس كانت من جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي والكويت وايرلندا والنرويج.

وتابع كراهينبول "في الحقيقة هناك خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يتابعون هذه الأحداث بترقب شديد جدا. كان عاما من القلق الهائل والتوتر العميق... أعتقد أنها خطوة كبيرة للغاية تلك التي أُنجزت اليوم".

كانت الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي وقف تمويلها لوكالة أونروا ووصفتها بأنها "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه" وهو قرار أدى إلى زيادة حدة التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة ترامب.

وتقدم أونروا خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة. وينحدر معظم هؤلاء من نحو 700 ألف فلسطيني طردوا من ديارهم أو فروا بسبب القتال في حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي للصحفيين إن هذا الاجتماع يرسل إشارة بأن العالم ما زال يهتم بمحنة اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن التحدي يتمثل في مواصلة هذا الجهد مشيرا إلى أن أحد النقاط التي بُحثت يوم الخميس هي إيجاد سبيل يمكن بموجبه وضع تخطيط مالي طويل الأجل حتى لا يأتي أغسطس آب من كل عام ويتساءل الأطفال الفلسطينيون ما إذا كانت هناك مدرسة يذهبون إليها.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز