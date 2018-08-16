الأونروا تقول إن مدارسها للاجئين الفلسطينيين ستفتح في موعدها
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة من أرشيف رويترز لفلسطينية أمام شعار الأنوروا في غزة.(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) يوم الخميس إنها ستفتح مدارسها في الشرق الأوسط في موعدها هذا الشهر رغم العجز الناجم عن وقف التمويل الأمريكي للوكالة.
وذكرت الأونروا في بيان أن نصف مليون طالب "سيعودون إلى 711 مدرسة في موعدها المحدد لأن هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز