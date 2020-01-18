هذا المحتوى تم نشره يوم 18 يناير, 2020 09:30 م

القاهرة (رويترز) - قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن الحوثيين المتحالفين مع إيران هاجموا معسكر تدريب للجيش في مدينة مأرب باليمن يوم السبت مما أدى إلى مقتل 40 عسكريا وإصابة العشرات.

ونقلت الإخبارية عن مصادر قولها إن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وثمة حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية. وتدخل تحالف بقيادة السعودية في 2015 لدعم قوات الحكومة التي تقاتل الحوثيين.

ويخضع الحوثيون لحظر أسلحة منذ 2015. ونفت إيران مرارا إمداد الحوثيين بالأسلحة.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق وسمر حسن - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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