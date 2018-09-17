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القاهرة (رويترز) - نقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية في ساعة متأخرة يوم الاثنين عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنها فقدت الاتصال بطائرة من طراز إيل-20 على متنها 14 عسكريا.

كانت وسائل الإعلام الرسمية السورية قالت يوم‭ ‬الاثنين إن صواريخ أطلقت من ناحية البحر على عدة مواقع في مدينة اللاذقية الساحلية لكن الدفاعات الجوية تصدت لها.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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رويترز