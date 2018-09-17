الإخبارية السورية: روسيا تقول إنها فقدت الاتصال بطائرة من طراز إيل-20
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القاهرة (رويترز) - نقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية في ساعة متأخرة يوم الاثنين عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنها فقدت الاتصال بطائرة من طراز إيل-20 على متنها 14 عسكريا.
كانت وسائل الإعلام الرسمية السورية قالت يوم الاثنين إن صواريخ أطلقت من ناحية البحر على عدة مواقع في مدينة اللاذقية الساحلية لكن الدفاعات الجوية تصدت لها.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
رويترز