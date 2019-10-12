هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 10:44 ص

أشخاص يجلسون فوق متعلقاتهم على متن شاحنة صغيرة خلال فرارهم من بلدة رأس العين السورية يوم 9 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

بيروت (رويترز) - قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد يوم السبت إن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.

وجاء في بيان للإدارة أنه "بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها".

وأضاف البيان "من منطقة ديريك في أقصى الشرق حتى كوباني في الغرب.. ينزح السكان في موجات متتالية".

وقدرت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن نحو 100 ألف شخص فروا من منازلهم في شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي يوم الأربعاء.

(تغطية صحفية عمر فهمي من القاهرة - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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