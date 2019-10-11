هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 11:14 ص

بيروت (رويترز) - أعلنت السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا يوم الجمعة أنه سيجري إخلاء مخيم يؤوي ما يتجاوز سبعة آلاف من النازحين في شمال سوريا بينما تجرى محادثات بشأن نقل مخيم آخر يضم 13 ألف شخص بينهم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بعد تعرض المخيمين للقصف.

وقالت الإدارة الذاتية للأكراد في بيان إن النازحين في مخيمي المبروكة وعين عيسى لم يكونوا "في منأى عن مخاطر هذا العدوان" التركي الذي بدأ الأسبوع الحالي.

وأضافت أن مخيم المبروكة الواقع على بعد 12 كيلومترا من الحدود التركية سيخلى وسيجري نقل الموجودين فيه إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة الحسكة. وأشارت إلى أن مخيم عين عيسى يؤوي 785 من أقارب مقاتلي الدولة الإسلامية.

وقال بيان الإدارة "النقاش مستمر مع الجهات والمنظمات المعنية لإيجاد حل أو موقع بديل لنقل مخيم (عين عيسى)".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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