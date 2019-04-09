هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 03:40 ص

من دان وليامز

القدس (رويترز) - يدلي الإسرائيليون بأصواتهم في انتخابات يوم الثلاثاء يمكن أن تمنح رئيس الوزراء المحافظ بنيامين نتنياهو فترة ولاية خامسة قياسية أو تشهد الإطاحة به من قبل جنرال سابق تعهد بحكومة نظيفة وترابط اجتماعي.

وحشد نتنياهو، الذي أطلقت عليه مجلتا تايم وإيكونوميست لقب "الملك بيبي"، معسكرا يمينيا متشددا ضد الفلسطينيين وسلط الضوء على إنجازاته على صعيد السياسية الخارجية الإسرائيلية وهي ثمرة علاقاته مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن آمال زعيم حزب الليكود البالغ من العمر 69 عاما في التفوق على مؤسس إسرائيل، دافيد بن جوريون، ليصبح أطول رئيس للوزراء بقاء في السلطة في شهر يوليو تموز، تقوضت بسبب ما يبدو أنه اتهام بالكسب غير المشروع يلوح في الأفق. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة.

ويحذر المنتقدون من ظاهرة "الملل من بيبي" ويجادلون بأن الانتخابات البرلمانية ينبغي أن تجلب وجوها جديدة لتولي مناصب بارزة.

ويلاحق بيني جانتس، وهو قائد سابق للجيش ومرشح وسطي يفتقر للحنكة السياسية، نتنياهو في استطلاعات الرأي. وبدعم من جنرالين سابقين في مناصب مهمة بحزبه الأزرق والأبيض، يسعى جانتس‭‭ ‬‬(59 عاما) إلى تقويض صورة نتنياهو الذي يصف نفسه بأنه لا يُضاهى على صعيد الأمن القومي.

وقال حزب ليكود في بيان "هذا خيار بين حكومة يمينية قوية في عهد نتنياهو أو حكومة يسارية ضعيفة في عهد جانتس".

وقال جانتس لرويترز ردا على ذلك "نتنياهو ليس المسيح ولا هو أسطورة لا يمكن الاستغناء عنها. شعب إسرائيل يتوق لشيء آخر".

ورغم أنه لا توجد خلافات سياسية كبيرة بين المرشحين بشأن إيران والفلسطينيين أو حتى بخصوص اقتصاد إسرائيل فإن عملية التصويت سيحكمها بشكل كبير التساؤلات بشأن شخصياتهما.

في حملات شرسة شنت إلى حد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من ساحات المدن أو زوايا الشوارع، تبادل الخصمان اتهامات متزايدة بالفساد، والترويج للتعصب بل وحتى التآمر مع خصوم إسرائيل.

ويعتبر نتنياهو نفسه ضحية للتحيز الإعلامي والتجاوز القضائي، بينما يصف جانتس نفسه بأنه الدواء الذي سيؤدي لالتئام المجتمع المنقسم دينيا وعرقيا وعلاقاته باليهود الليبراليين في الخارج.

وقال أنشيل فايفر، مؤلف سيرة "بيبي: حياة بنيامين نتنياهو وفترة حكمه المضطربة" إن "هذه الانتخابات تدور حول شيء واحد فحسب وهو ما إذا كان ينبغي أن يبقى نتنياهو في منصبه أم لا. إنه الشيء الوحيد الذي يحدد بالفعل 12 من أصل 13 حزبا ستكون في الكنيست المقبل".

ومن غير المرجح أن تتمخض هذه الانتخابات عن فائز عندما تغلق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش). لم يسبق أن فاز أي حزب بأغلبية ساحقة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، مما يعني أن الطريق إلى الأمام سيكون حافلا بأيام وربما أسابيع من المفاوضات لتشكيل ائتلاف.

سيتشاور الرئيس الإسرائيلي، ريئوفين ريفلين، مع قادة كل حزب ممثل في الكنيست قبل أن يختار من يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من أن نتنياهو وجانتس استبعدا علنا التحالف مستقبلا في ائتلاف للوحدة الوطنية، إلا أن بعض المحللين يتوقعون أن يعيد كلاهما النظر، ولا سيما إذا وافقا على التعامل مع خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط منتظرة على نطاق واسع.

وأبدى ترامب راعي تلك الخطة ملاحظة موضوعية على نحو غير معتاد بشأن الانتخابات، قائلا لمؤيديه من اليهود الجمهوريين يوم السبت "أعتقد أن (المنافسة) ستكون قريبة ...إنهما شخصان صالحان".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)

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