الإعلام الحربي التابع لحزب الله: الجيش السوري يطوق مدينة دوما بالكامل
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صبي يحمل متعلقاته في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في صورة بتاريخ التاسع من مارس اذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني يوم الأحد إن الجيش السوري يطوق دوما بالكامل وهي المدينة الرئيسية في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا بعد تقدمه من مسرابا إلى مديرا وهما بلدتان في المنطقة أيضا.
وأضافت أن هذا التقدم للجيش قابله تقدم آخر من المنطقة المحيطة بمدينة حرستا وهو ما يشطر الغوطة الشرقية، آخر منطقة رئيسية خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة قرب دمشق، إلى قسمين.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز