الإعلام الحربي لحزب الله: الجيش السوري يسيطر على بلدة جسرين في الغوطة
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جندي سوري في الغوطة الشرقية في صورة بتاريخ الثامن من مارس اذار 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت وحدة الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية إن الجيش السوري استعاد بلدة جسرين في الغوطة الشرقية يوم الجمعة من أيدي مسلحي المعارضة.
وقالت وحدة الإعلام الحربي على صفحتها على تويتر "الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويحكم سيطرته على بلدة جسرين بعد مواجهات مع المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة".
ويقاتل حزب الله في صف الجيش السوري.
ويفر آلاف المدنيين يوم الجمعة من جيبين محاصرين أحدهما قرب دمشق والآخر في عفرين شمال غرب سوريا حيث تدور معارك كبرى مع دخول الحرب السورية مرحلة حاسمة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز