الإعلام الرسمي: الدفاعات الجوية تتصدى "لهدف معاد" قرب دمشق
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بيروت (رويترز) - قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية يوم السبت إن الدفاعات الجوية تصدت "لهدف معاد" اخترق الأجواء غربي العاصمة دمشق في الساعات الأولى من الصباح.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مراسلها قوله إن هناك "أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في ريف دمشق".
وتقع هذه المنطقة بالقرب من الحدود اللبنانية.
وأطلقت سوريا الدفاعات الجوية بطريقة مماثلة فوق غرب دمشق ليل الخميس.
وألقت الوكالة باللوم على إسرائيل في الاختراقات.
وتابعت أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت خلال الأسابيع القليلة الماضية لاعتداءات نفذها العدو الإسرائيلي على مواقع عسكرية".
وتشعر إسرائيل بالقلق من تنامي وجود إيران في سوريا وترى أنه يمثل تهديدا لأمنها وقصفت عشرات المواقع الإيرانية أو المدعومة من طهران في سوريا خلال الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش لا يعلق على تقارير أجنبية.
واستعادت دمشق الشهر الماضي السيطرة على كامل الحدود السورية مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل وحدود جنوب غرب سوريا مع الأردن بعد هجوم بدأ في يونيو حزيران.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
رويترز