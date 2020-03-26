هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 01:44 م

منظر عام لبرج خليفة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في دبي بالإمارات يوم 23 مارس آذار 2020. تصوير: كريستوفر بايك - رويترز.

من عزيز اليعقوبي ويوسف سابا

دبي (رويترز) - ستوقف الإمارات جميع وسائل المواصلات العامة وتقيد حركة السكان في المساء من أجل حملة تطهير على مستوى البلاد في عطلة نهاية الأسبوع تبدأ من يوم الخميس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم تعلن الإمارات، التي سجلت 333 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة، حظر تجول رسميا أو تعليقا للعمل لكنها تقيد بشكل متزايد حركة السكان.

وأعلنت السلطات مساء يوم الأربعاء أن الإمارات ستقيد حركة وسائل النقل والناس خلال الليل من الخميس إلى الأحد. وستسري القيود من الثامنة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة صباحا يوميا لتطهير المواصلات والمنشآت العامة.

وأوضح متحدث باسم قوات الأمن في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن عمال الخدمات الأساسية فقط هم الذين سيُسمح لهم بالخروج وسيواجه المخالفون غرامات.

وستتوقف وسائل المواصلات العامة وتشمل الترام والمترو في حين يُسمح للسيارات الخاصة وسيارات الأجرة ومركبات توصيل الطلبات بالحركة خارج أوقات فرض القيود.

واقتفت الإمارات ببطء خطى دول خليجية أخرى في تعليق رحلات الطيران للركاب وإغلاق الأماكن العامة مثل المطاعم والمراكز التجارية. ووجهت إمارة دبي يوم الأربعاء شركات القطاع الخاص لتطبيق نظام العمل من المنازل لأغلب العاملين لكنها أعفت نطاقا كبيرا من الشركات من ذلك.

واتخذت الكويت والسعودية أكثر الخطوات صرامة ومنها فرض حظر تجول جزئي وتعليق العمل في أغلب مؤسسات القطاعين العام والخاص.

* إجلاء بحرينيين

أعلنت الكويت وسلطنة عمان يوم الخميس مزيدا من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى أكثر قليلا من 2500 حالة إصابة وثماني حالات وفاة.

وسجلت السعودية أكبر عدد إصابات وبلغ 900 حالة.

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الدولة يوم الخميس إن المملكة أطلقت سراح 250 محتجزا أجنبيا كانت قد احتجزتهم بسبب مخالفات تتعلق بإجراءات الإقامة، وذلك في إطار جهودها لاحتواء انتشار المرض.

كما أعلنت الكويت والبحرين الإفراج عن سجناء.

وواصلت البحرين إجلاء بضع مئات من مواطنيها تقطعت بهم السبل أثناء زيارة أماكن مقدسة في إيران وهي بؤرة لتفشي الوباء في المنطقة.

وقال مسؤولون بحرينيون وأسر لرويترز إن رحلة طيران ثانية تديرها شركة كيش الإيرانية للطيران لإجلاء البحرينيين تضم 60 مواطنا وصلت ليل الأربعاء من مدينة مشهد الإيرانية المقدسة لدى الشيعة.

وأجلت البحرين في وقت سابق هذا الشهر 165 شخصا لكن عدة رحلات طيران مقررة بعد ذلك ألغيت. وتأكدت إصابة 85 على الأقل من العائدين في المرة الأولى بالفيروس.

وسجلت البحرين 419 حالة إصابة وأربع حالات وفاة بالفيروس أغلبها مرتبط بالسفر لإيران. والبحرين على خلاف مع طهران وانتقدتها لعدم ختم جوازات سفر البحرينيين الذين قاموا بزيارتها.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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