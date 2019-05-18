هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2019 12:24 ص

دبي (رويترز) - قالت دولة الإمارات في ساعة متأخرة ليل السبت إن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة" وسط توترات متزايدة مع إيران عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط قبالة ساحل دولة الإمارات.

ورحب بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة أنباء الإمارات بدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لزعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في مكة لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت الأسبوع الماضي منشآت نفطية في السعودية وناقلات نفط قبالة ساحل دولة الإمارات.

(تغطية إخبارية علي عبد العاطي-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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