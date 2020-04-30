هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2020 10:55 ص

القائد العسكري الليبي خليفة حفتر في مكان مجهول في هذه الصورة التي التقطت من مقطع فيديو تم إصداره في 27 أبريل نيسان 2020. صورة لرويترز حصلت عليها من الجيش الوطني الليبي. يحظر إعادة نشر الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف.

دبي (رويترز) - دعت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، وأشادت في الوقت ذاته بما حققته قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر "من تصد للإرهاب".

ولم يعلق البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي مباشرة على إعلان حفتر يوم الاثنين أن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها ستمسك بزمام السلطة، منحيا اتفاقا سياسيا أبرم عام 2015 وكان الأساس لكل مساعي إقرار السلام الدولية.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصد للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا".

كما أعربت الوزارة عن "رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل".

وشدد البيان "على دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين"، ودعت "جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة".

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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