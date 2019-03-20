هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 08:50 ص

أشخاص يحضرون مراسم دفن ضحايا الهجوم المسلح على مسجدين في كرايستشيرش يوم الأربعاء. تصوير: جورج سيلفا - رويترز

دبي (رويترز) - ذكرت شركة في الإمارات أنه تم فصل أحد الموظفين وترحيله من البلاد بعد إشادته فيما يبدو بالهجوم الذي راح ضحيته العشرات في مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي.

وقُتل ما لا يقل عن خمسين شخصا إضافة إلى إصابة العشرات بعدما أطلق مسلح النار على مسجدين في كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة فيما وُصف بأنه أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في التاريخ المعاصر للبلاد.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.

وقالت شركة ترانس جارد للخدمات الأمنية في بيان يوم الثلاثاء "في مطلع الأسبوع كتب موظف في الشركة تعليقات استفزازية على صفحته على موقع فيسبوك ليمدح الهجوم المؤسف على مسجدين في كرايستشيرش".

وقال المدير التنفيذي للشركة جريج وارد "سياستنا هي عدم التهاون مع أي استخدام غير ملائم لمواقع التواصل الاجتماعي ولذلك تم فصل هذا الفرد على الفور وإحالته للسلطات للمثول أمام العدالة".

وذكرت الشركة أن حكومة الإمارات قامت بترحيل الموظف.

ولم تذكر الشركة، التي تملكها مجموعة الإمارات، التعليقات التي كتبها الموظف أو اسمه أو جنسيته أو وظيفته في الشركة.

ولم يرد مسؤولون في الحكومة الإماراتية على طلبات للتعقيب حتى الآن. وقالت متحدثة باسم مجموعة الإمارات إن الشركة ليس لديها ما تضيفه لبيان ترانس جارد.

ونددت الإمارات بالهجوم وقدمت تعازيها لأسر الضحايا ونيوزيلندا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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