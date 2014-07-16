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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 يوليو, 2014 01:55 م 16 يوليو 2014 - آخر تحديث - 13:55

الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان خلال زيارة لبريطانيا يوم اول مايو ايار 2013 - ارشيف رويترز (reuters_tickers)